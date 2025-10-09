Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maçta tam 35 gol!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 00:49

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maçta tam 35 gol!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı. Gün içinde oynanan 8 maçta toplam 35 kez fileler sarsıldı.

AA
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 maçta tam 35 gol!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta müsabakaları start verdi.

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.

Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Belarus-Danimarka: 0-6

İskoçya-Yunanistan: 3-1

G Grubu

Finlandiya-Litvanya: 2-1

Malta-Hollanda: 0-4

H Grubu

Avusturya-San Marino: 10-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

L Grubu

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Faroe Adaları-Karadağ: 4-0

ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maçta tam 35 gol!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz