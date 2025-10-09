Futbol vatanını terk ediyor!

UEFA, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda Serie A ve La Liga maçlarının yurt dışında oynanmasına şerhen izin verdiklerini ancak kararın 'üzücü' olduğunu belirtirken, devrim niteliğindeki bu gelişme büyük tartışma başlattı. UEFA'nın 'gönülsüz' kararıyla yerel liglerin kıtalar arası para yolculuğunun kapıları açılırken, cin şişeden çıktı. Barcelona-Villarreal karşılaşması aralık ayında Miami'de, Milan-Como mücadelesi ise şubatta, İtalya'dan 20 saatlik uçuş mesafesindeki Avustralya'nın Perth kentinde oynayacak. Kulüpler artık gelir elde edebilecekleri her yerde paranın peşinden koşabilecek. UEFA Başkanı Ceferin, FIFA'daki yasal boşlukları eleştirip "Lig maçları sahalarında oynanmalı. Aksi takdirde, sadık taraftarların izleme hakkı ellerinden alınır" diyerek kulüpleri uyardı. Ancak İngilizler'in de iştahı kabardı ve bunun devamının geleceği aşikâr.

TOKYO'DA BİR MAÇ RİYAD'DA BİR MAÇ!

LİVERPOOL Başkanı Tom Werner, Premier Lig maçlarının New York'ta oynanması ve fikstürlerin dünyanın çeşitli bölgelerine taşınması konusundaki kararlılığını daha önce dile getirmişti. Werner, verdiği bir röportajda "Hatta çılgın bir fikrim var: Tokyo'da bir maç, birkaç saat sonra Los Angeles'ta, Rio'da, Riyad'da bir maç oynanabilir" diyerek Avrupa futbolunun dizginsiz kapitalizmi tercih edeceğini vurgulamıştı. Bu sözler Ada basınında yeniden alevlendi.

YENİLİK DEĞİL TARAFTARA İHANET

SERİE A yöneticileri bu fırsatı lig markasının dünyaya açılması açısından olumlu bir girişim olarak değerlendiriyor. La Liga Başkanı Javier Tebas, para basan dev bir lig olan Premier Lig ile rekabet edebilmek için Amerikan pazarına ihtiyaç duyduklarını belirtip, Miami'de El Clasico hayali kurduklarını vurguladı. Ancak İspanyol Profesyonel Futbolcular Birliği "Futbol Avrupa'da oynanmalı ve taraftarlar evlerinde izleyebilmeli" sözleriyle kararı eleştirdi. UEFA ve FIFA'nın set çekmesiyle 'ölü doğan' Avrupa Süper Ligi'nin liderliğini yapan Real Madrid ise uygulamaya soğuk baktıklarını bildirdi. Avrupa Birliği Spor Komiseri ise maçların yurt dışına taşınmasını "Yenilik değil taraftarların kökenine ihanet" olarak nitelendirdi.