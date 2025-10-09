Gidene ‘güle güle’

Performanslarıyla taraftarın tepkisini çeken isimler, devre arasına kadar kendilerine çekidüzen vermezlerse yollar ayrılacak. Yönetim gitmek isteyene de "kal" demeyecek. Son olarak 0-0 biten Samsunspor maçında ender girilen pozisyonları da değerlendiremeyen ve eleştiri oklarının hedefine oturan En-Nesyri mutsuz…Ayrılığı düşünen bir diğer isimse Szymanski… Lyon ve bir İngiliz ekibine transferi, Jose Mourinho izin vermediği için gerçekleşmeyen Polonyalı oyuncu, menajerini değiştirmişti.