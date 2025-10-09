Gidene ‘güle güle’

Performanslarıyla taraftarın tepkisini çeken isimler, devre arasına kadar kendilerine çekidüzen vermezlerse yollar ayrılacak. Yönetim gitmek isteyene de "kal" demeyecek. Son olarak 0-0 biten Samsunspor maçında ender girilen pozisyonları da değerlendiremeyen ve eleştiri oklarının hedefine oturan En-Nesyri mutsuz… Yaz döneminde özellikle Suudi Arabistan ekiplerinin büyük ilgi gösterdiği Faslı oyuncu, menajerine 'Teklifleri değerlendir' talimatı verdi.
Ayrılığı düşünen bir diğer isimse Szymanski… Lyon ve bir İngiliz ekibine transferi, Jose Mourinho izin vermediği için gerçekleşmeyen Polonyalı oyuncu, menajerini değiştirmişti.