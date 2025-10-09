Jose Mourinho: "Benfica beni şaşırtmaya devam ediyor"

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Benfica, büyük bir kulüp ve şimdi burada beni şaşırtmaya devam ediyorlar." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mourinho, "Dürüst olmak gerekirse, duyduklarınız ile her gün gördükleriniz, hissettikleriniz ve deneyimledikleriniz farklı şeyler. Fizisel yapı bir şey ama insan yapısı başka bir şey. Burası gerçekten harika bir kulüp." İfadelerini kullandı. Portekizli çalıştırıcı ayrıca, "Benfica, bir teknik direktörün ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip." diye konuştu.