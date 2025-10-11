Norveç, İsrail’i darmadağın etti! Maç boyu Filistin’e destek...

Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve 6. dakikada penaltı kazanan Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland ile atışı kaçırsa da gol için fazla beklemedi. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Anan Khalaili'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Haaland ile 27. dakikada ikinci golü bulan Norveç, bir dakika sonra Idan Nachjmias ile yarım saat olmadan farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İlk yarıda attığı bir golün ardından Haaland, 63 ve 72. dakikalarda da attığı gollerle maçta "hat trick" yaptı ve Norveç, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.