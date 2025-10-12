A Milli Takım’da sakatlık! Kadrodan çıkarıldı...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. İrfan Can Kahveci, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." denildi.