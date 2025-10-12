Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takım’da sakatlık! Kadrodan çıkarıldı...
Giriş Tarihi: 12.10.2025 12:49

A Milli Takım’da sakatlık! Kadrodan çıkarıldı...

TFF, İrfan Can Kahveci'nin sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. İrfan Can Kahveci, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." denildi.

