Dünya kupası’na gideceğiz

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonrası şunları söyledi: "Karşılaşmaya iyi başladık, 1-0 öne geçtik ama golden sonra rakibin ritmine adapte olduk. İkinci yarı öncesi soyunma odasında taktiksel anlamda değişiklikler yaptık ve konuştuk. Sonrasında golleri hızlı bir şekilde bulduk. Bizim için 6 gol atabilmek çok önemliydi. Bu sayede rakibimiz Gürcistan'la averajı sıfırladık. Böyle bir ilke imza attığımız için gerçekten biz çok mutluyuz. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Zeki ilk defa gol attı, Kenan ilk kez duble yaptı. Kaptanımızın da dalya maçıydı. Onlar için de çok mutluyum. Bizim çok büyük bir hayalimiz var, Dünya Kupası'na gidebilmek. Bunu başaracağız. Play-Off'tan mı yoksa direkt mi gideceğiz bunu saha sonuçları belirleyecek. Bu maçta rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu, kadro derinliğimizin ne kadar fazla olduğunu gösterdik."

TARİH YAZDI

Türkiye A Milli Takımı tarihinde toplamda (14) ve deplasmanda (7) en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör Vincenzo Montella.



İSPANYOLLAR BİZE ÇALIŞTI!

Milli Takımımızın yer aldığı E Grubu'ndaki diğer maçta lider İspanya, evinde Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Gollerini Yeremi Pino ve Mikel Oyarzabal ile bulan İspanyollar, Ferran Torres'le de bir penaltıdan yararlanmadı. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Gürcistan, ikinci sıradaki yerini Ay-Yıldızlı ekibimize bıraktı.

BU TAKIM HEP İLKLERİ BAŞARDI

ZEKİ Çelik, Bulgaristan karşısında aldığımız ilk deplasman galibiyeti için "Bu takım her zaman ilkleri gerçekleştirdi. Tarihi bir sonuç elde ettik" yorumunu yaptı. Milli futbolcu, "Şimdi önümüzde evimizde oynayacağımız Gürcistan karşılaşması var. Bu maçı almamız lazım. Taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz" dedi.