‘Hayallerin ötesine geçtik’

Galatasaray Kulübü'nün 120. kuruluş yılı dün gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Geniş katılımın olduğu organizasyonda konuşan Başkan Dursun Özbek, "120 yıl önce bu okulun sıralarında bir grup genç, büyük bir hayal kurdu: Türk olmayan takımları yenmek! Bugün biz o hayali çoktan aştık. Artık sadece yenmek değil, örnek olmak hedefindeyiz. Galatasaray, Türkiye'de pozitif öz sermayesi olan, sermayesi en yüksek spor kulübüdür.

MAĞAZACILIK, UEFA'YI SOLLADI!

24.3 MİLYAR TL olarak borcu açıklanan Galatasaray'ın hasılatı da belli oldu. 31 Ağustos 2025 itibarıyla bu sezon UEFA'dan 27 milyon Euro (1.3 milyar TL) aldığı ortaya çıkan sarı-kırmızılı kulüp, mağazacılıktan 1.8 milyar TL ve sponsorluktan 515 milyon TL gelir elde etti.

ÖZBEK'İN GURUR GÜNÜ

BAŞKAN Dursun Özbek, Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu'nun talebi doğrultusunda Galatasaray Lisesi özel hatıra defterine yazı yazarak imzasını attı. Özbek, kulüp tarihinde bu deftere imza atan ilk kulüp başkanı oldu. Defteri daha önce Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal imzalamıştı. Özbek, Galatasaray'ın 120. kuruluş yıl dönümü töreninde duygularına hakim olmakta güçlük çekti ve ''Son derece duygusalım. Tekrar hayata gelsem, aynı şeyleri yaşamaktan başka bir arzum olmayacaktır" dedi.



ALİ SAMİ YEN'İN kabrini ziyaret ile başlayan Galatasaray'ın kuruluşunun 120. yılı etkinliği, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması ile devam etti. Galatasaray Lisesi'nde son bulan kutlamalarda Tevfik Fikret Salonu'nda 2025 yılında kazanılan kupalar sergilendi.