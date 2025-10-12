Kalede Çetin yarış!

Milli arada çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, sakat oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. İtalyan hoca, özel programlarla kaleci rotasyonuna odaklanmış durumda. Samsunspor maçında arka adalesinde kanama tespit edilen Ederson'un tedavisi olumlu ilerliyor. Brezilyalı kaleci, Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Karagümrük karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

TARIK İDMANLARDA DA PARLIYOR

Ayak parmağında kırık bulunan İrfan Can Eğribayat'ın da bir hafta içinde sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor. Ancak iki kalecinin de Karagümrük maçında riske edilmemesi ve Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında kadroda olmaları bekleniyor. Samsun deplasmanında ilk kez Fenerbahçe formasını giyen Tarık Çetin, performansıyla güven verirken antrenmanlardaki çalışkanlığı ile de teknik heyetin beğenisini kazandı. 28 yaşındaki eldivenin Karagümrük karşısında da görev yapma ihtimali yüksek.



EDERSON

Sarı-lacivertli takımın 1 numarası, Fenerbahçe'de 5 resmi karşılaşmada görev yaptı. Ağlarında 5 top görürken 1 maçta kalesini gole kapatmasını bildi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

27 yaşındaki eldiven, bu sezon 6 maçta oynadı. 7 gol yedi, 2 müsabakada kalesini rakip forvetlere kapattı. F.Bahçe kariyerinde 53 maça çıktı, 51 gol yedi.

TARIK ÇETİN

F.Bahçe'ye üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin, Samsunspor maçında 4 şutu çıkartarak, rakip forvetlere gol izni vermedi.