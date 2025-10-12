Sıra Bouchouari’de

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari heyecanı yaşanıyor. Transfer sezonunun bitimine doğru St. Etienne'den kadroya katılan ancak omurundaki stres kırığı nedeniyle geldiği günden bu yana forma şansı bulamayan Faslı orta saha, sakatlığını tamamen atlatırken geçtiğimiz haftadan beri takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanlardaki temposuyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcudan beklentiler yüksek. TAKIMIN GÖZBEBEĞITeknik direktör Fatih Tekke'nin de çok güvendiği ve "Sakat olmasa 20 milyon Euro'ya alamazdık. Bizim için büyük bir şans. Sahada onun nasıl fark yaratacağını herkes görecek" dediği 1.65 boyundaki Bouchouari, milli aradan sonra tam olarak hazır hale gelecek. Deneyimli hocanın, Çaykur Rizespor deplasmanında oyuncusuna ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor.