2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gecenin sonuçları!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.
D Grubu'nda İzlanda sahasında ağırladığı Fransa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson atarken, grup lideri Fransa'nın gollerini 63. dakikada Christopher Nkunku ve 68. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.
A Grubu'nda ise Almanya, deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 31. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Slovakya-Lüksemburg: 2-0
Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1
B Grubu:
Slovenya-İsviçre: 0-0
İsveç-Kosova: 0-1
D Grubu:
Ukrayna-Azerbaycan: 2-1
İzlanda-Fransa: 2-2
J Grubu:
Galler-Belçika: 2-4
Kuzey Makedonya-Kazakistan: 1-1