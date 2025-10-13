Bu yaz hiçbir şey olmadı!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde çıkan G.Saray ve F.Bahçe haberleriyle ilgili konuştu. Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı maçın ardından İtalya'dan Sportmediaset'e açıklama yapan Hakan,Kulübüm için her şeyi yapıyorum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden, her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi. 31 yaşındaki orta saha, Bulgaristan maçında 2 golle yıldızlaşan Kenan Yıldız ile ilgili,Ben kazanamayacağım ama o kazanabilir, bunu başarabilir'' diye belirtti.