Kerem Aktürkoğlu: "Gruptaki sonuçları belirleyecek bir maç"

Memleketinde milli maça çıkacak olmanın kendisi ve Merih Demiral için çok büyük mutluluk olduğunu belirten milli sporcu, "Geldiğimizde; 'Hoş geldiniz' dedim. Ev sahibiyim. Burası benim şehrim, benim memleketim. Burada, eski stat İsmetpaşa'da çok maç izledim. Ama bu statta hiç oynamamıştım. Hazırlık maçı oynamıştı takımımız ama ben izlemiştim. Kendi şehrimde oynamak benim için çok büyük mutluluk. Kocaeli'de oynayalım diye bundan önceki senelerde Merih ile çok baskı yapmıştık. Bu zamana kısmetmiş. Kocaeli'nin tam bir futbol şehri. Milli takım bir kere özel maç oynamıştı ama ilk defa resmi maç oynanacak. Hem Kocaeli için, hem benim ve Merih için önemli maç olacak. Umuyorum kazanırız. Gol atarsam tabii ki daha çok mutlu olurum. Ama önemli olan kazanmamız. Bizim için çok önemli bir maç. İnşallah muhteşem taraftarla yarın da çok iyi atmosfer olacak. Hepimiz buna inanıyoruz. Karşılığını da inşallah güzel futbolla ve güzel galibiyetle veririz" dedi.