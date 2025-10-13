Mustafa’nın muadili yok!

Bu sezon Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç fark yaratıyor. Eren Elmalı'nın gidişi sonrası geçen sezon devre arasında bordo-mavili takıma gelen 28 yaşındaki sol bek, Fatih Tekke'nin vazgeçilmezi oldu. Sakatlığından dolayı forma giyemediği Karagümrük maçı dışında tüm müsabakalarda oynayan Mustafa, Comparisonator verilerine göre ligde ilk 8 haftanın en fazla progresif koşu (topa sahipken ya da topsuz şekilde hücuma çıkma) yapan beki olarak öne çıktı. Kanat bindirmeleri ve sürati ile dikkat çeken oyuncu, bunu tam 31 kez ger- çekleştirdi.
7 maçta 612 dakika sahada kalır- ken Trabzon'un bu sezon en çok süre alan yerlisi oldu.