Mustafa’nın muadili yok!

Bu sezon Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç fark yaratıyor. Eren Elmalı'nın gidişi sonrası geçen sezon devre arasında bordo-mavili takıma gelen 28 yaşındaki sol bek, Fatih Tekke'nin vazgeçilmezi oldu. Sakatlığından dolayı forma giyemediği Karagümrük maçı dışında tüm müsabakalarda oynayan7 maçta 612 dakika sahada kalır- ken Trabzon'un bu sezon en çok süre alan yerlisi oldu.