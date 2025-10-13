Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan’a konuk olacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu'ndaki üçüncü maçında 14 Ekim Salı günü Macaristan'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki MTK Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçika Futbol Federasyonu hakemlerinden Jasper Vergoote yönetecek.
Ay-yıldızlı ekip grubundaki ilk maçında Hırvatistan'la 1-1 berabere kalırken, Litvanya'yı da 2-0 yendi. 4 puanlı lider Ukrayna'yla aynı puana sahip milliler averajla 2. sırada yer alıyor.