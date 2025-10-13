Umutsuz vaka Elias Jelert!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Elias Jelert geçen sezon hayal kırıklığı yaratmıştı. Forma rekabetinde Kaan Ayhan, Frankowski ve Sallai'nin gerisine düşen Jelert çareyi ayrılmakta buldu. İngiltere Championship ekibi Southampton'a kiralanan Danimarkalı sağ bek, yine kulübeden çıkamıyor. Championship'te sadece iki maçta oyuna sonradan girenKiralık sözleşmesine koyulan 8.5 milyon Euro opsiyon zorunlu değil ve Southampton devam etmeyi düşünmüyor.