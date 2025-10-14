Berke için şikâyet yok!

Bulgaristan deplasmanı dönüşü kaleci Berke Özer'in milli takım kampını izinsiz terk ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Fransa Ligi'nde Lille forması giyen 25 yaşındaki kalecinin ceza alıp almayacağı ise merak konusu... TFF, Berke Özer haberini duyururken, "Kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izni olmadan" ayrıldığına vurgu yapmıştı. Disiplin Talimatının 51. maddesi; "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" diyor. Radyospor'a konuşan spor hukukçusu Alper Köse ise "Berke, Türkiye'deki disiplin talimatlarına göre bir ceza alır. Sözleşmesiyle ilgili herhangi bir durum olmaz. Zaten Türkiye'de forma giymiyor. UEFA'nın bir organizasyonunda disiplinsizlik yapmadı. Bu nedenle UEFA ve FIFA'yı ilgilendiren bir durum yok. TFF, bu kurumlara başvuramaz. 3 yıl içinde Türkiye'ye dönerse cezasını çeker. 3 yıldan sonra gelirse cezası düşer" ifadelerini kullandı. SABAH Spor'un edindiği bilgiye göre ise federasyon, oyuncuyla ilgili bir disiplin süreci başlatmayı ve PFDK'ya sevk etmeyi düşünmüyor.