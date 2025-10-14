Cenk Tosun’un büyük pişmanlığı

dışı bırakılan Cenk Tosun, büyük bir şaşkınlık içinde yaşananları öğrendi. Kariyerinde Beşiktaş'ta yakaladığı çıkış sonrasında Premier Lig'in yolunu tutan ve Everton ile Crystal Palace formaları giyen 34 yaşındaki futbolcu tekrar Beşiktaş'a döndü. Kontratının bitimi ile birlikte siyah-beyazlılar sözleşme önermeyince F.Bahçe'nin teklifini değerlendiren Cenk Tosun'un, bu hamlesinin pişmanlığı içinde olduğu öğrenildi.