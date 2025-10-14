Ümit Milli Takım, Macaristan ile 1-1 berabere kaldı!

Ümit Milli Takım, Budapeşte'de MTK Stadyumu'nda oynanan maçta Macaristan ile karşılaştı. Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Millî Takımımızın golünü 6'ncı dakikada Semih Kılıçsoy attı. Macaristan'ın golünü 14.'ücü dakikada Zalan Vancsa kaydetti. Grubumuzun diğer maçında Hırvatistan, Ukrayna'yı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Ümit Millî Takımımız maç fazlasıyla grubunda liderliğe yükseldi.

Karşılaşmayı T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve eşi Ekrem Ekşioğlu da tribünden takip etti. Ümit Millî Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, karşılaşmanın ardından Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'na isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti.

Ay-Yıldızlılar, elemelerdeki sonraki maçlarını Kasım ayında İstanbul'da Ukrayna ve deplasmanda Litvanya ile oynayacak.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri'ne 9 grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.