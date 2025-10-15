Kocaeli’de milli bayram

Gürcistan maçını izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Stadyumu'ndaydı. Millilerimizi yalnız bırakmayan Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Attığımız gollerin ardından büyük sevinç yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle üçüncü golümüzden sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin de tebriklerini kabul etti. Başkan Erdoğan, müsabakanın bitiş düdüğüyle soyunma odasına inerek oyuncularla sohbet ederken, teknik heyete de tebriklerini iletti.



FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye Filistinli çocuklar da futbolcular ile birlikte çıktı. Çocuklar, seremonide, üzerlerinde Türk Milli Takımı forması ile yer aldı. Maçtan elde edilen gelir ise Gazze'ye yardım için kullanılacak.