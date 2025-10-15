Milli futbolcu anlaşma sağladı! Takımdan ayrılmayacak...

Al Ahli ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek olan Merih Demiral, kararını verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; bir çok Avrupa ekibinin kadrosunda görmek istediği milli stoper, Al Ahli'de kalma kararı verdi.

Suudi ekibi, yeni kontrat konusunda Merih ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Yıldız savunmacı, Gürcistan ile oynanan maçta 2 gol atarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki stoper, Al Ahli'de 73 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.