Yalova’daki otel iddiası asılsız çıktı! Galatasaray yöneticisine iftira atan gazeteciye ceza

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada, gazeteci Harun Muslu'nun sosyal medya hesabından yaptığı 'Eray Yazgan'ın Yalova'da 600 odalı otel satın aldığı' yönündeki paylaşımın gerçeğe aykırı olduğu ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmedildi. Mahkeme, Muslu'nun 50 bin lira manevi tazminatı, 12 Eylül 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Eray Yazgan'a ödemesine hükmetti.

TAZMİNAT KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Kararın ardından açıklama yapan Eray Yazgan, "Kamuoyunu yanlış bilgilendiren, asılsız iddialarla kişilik haklarına zarar veren bu tür davranışlara karşı hukuk yoluyla mücadele etmek hem kişisel hem de toplumsal bir sorumluluktur. Mahkeme kararı adaletin tecellisidir, bu sürecin sonunda kazananın adalet ve toplumsal vicdan olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Yazgan ayrıca, mahkeme tarafından hükmedilen tazminat tutarının koruma altındaki çocuklara bağışlanacağını belirterek, "Bu sürecin sonunda kazananın adalet ve toplumsal vicdan olduğuna inanıyorum" dedi.