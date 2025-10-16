Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Divan Kurulu üyeleri ile buluştu!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, Ankara ve İzmir'in ardından İstanbul'da da Beşiktaş Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

19 Ekim'de gerçekleşecek Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi öncesinde gerçekleşen buluşmada Ürkmezgil, "Biz bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık. Kulübümüzün en büyük ihtiyacı; huzur, güven ve birliktir. Artık kırgınlıkları geride bırakma, kucaklaşma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

PROJELERİ 5 ANA BAŞLIKTA AÇIKLADI

Divan Lokali ve Süleyman Seba Müzesi: Yönetim Kurulu ile imzalanan protokol çerçevesinde Divan Lokali'nin maliyeti karşılanarak üyelerin hizmetine açılacak. Lokalin anahtarı, seçimi kazanan kişiye teslim edilecek. Ayrıca, Akaretler'de Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkan Süleyman Seba'nın makam odasının bulunduğu binada hatıralarını yaşatacak bir müze hayata geçirilecek.

Sağlık Hizmetleri: Divan üyelerine ve yakınlarına haftada iki gün ücretsiz doktor muayenesi, anlaşmalı özel hastane grubunda %20 indirim sağlanacak.

Hukuki Destek: Beşiktaşlı avukatlarla iş birliği yapılarak üyelere hukuki danışmanlık sunulacak.

Dijital Hafıza ve Arşiv: Divan üyelerinin isimleri, hatıraları ve kulüp tarihine katkıları dijital ortamda toplanarak kalıcı bir arşiv ve kültürel miras oluşturulacak.

Ulaşılabilir, interaktif divan: Divan yalnızca üç ayda bir toplanmakla sınırlı kalmayacak; sık sık yapılacak küçük toplantılarla üyelerin görüşleri alınacak, ayrıca "Divan İletişim Hattı" kurulacak.