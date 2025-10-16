Kulüpler adalet istiyor

Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği futbol çalıştayı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Çalıştay sonrası açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı hakemin gündeme gelmediğini belirterek,Bu sorunu nasıl aşacağımızı konuştuk" dedi. MHK yapılanması ile ilgili görüşleri de değerlendiren Doğan, "Kulüplerin tek derdi, futboldaki adaletin ve huzur ortamının sağlanması" ifadelerini kullandı. Kötü zeminler hakkında ise şöyle konuştu: "Ortak firma belirleyipKonuşulan firmalar da var. Onlar da raporunu verdi."