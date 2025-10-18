Barcelonalı futbolculardan kendi maçlarına protesto!

PROTESTO GELDİ

Sosyal medyada ve futbolcular basın toplantılarında bu kararın mantıklı olmadığını dile getirdi. Villarreal - Barcelona maçı için ilk fiziksel tepki dün Real Oviedo - Espanyol maçında yaşandı. İki takım futbolcuları, başlama düdüğünden sonra 20 saniye boyunca topa vurmadı. La Liga rejisi ise bu anları yayınlamadı.

Aynı protesto bugün devam etti. Ligin 8. haftasındaki Barcelona - Girona maçında iki takım futbolcuları, alınan kararı 20 saniye topa dokunmadan protesto etti. La Liga rejisi yine o anları göstermeyi reddetti. Protesto anında drone görüntüleri ekrana verildi.