Beşiktaş’ta flaş değişim!

Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, futbol takımının kaptanlığında değişikliğe gitti. Uzun yıllardır takımda ikinci kaptanlık görevini yürüten, 2023'te de 1. kaptan olan Necip Uysal'ın bu rütbesi alındı. Ayrıca ikinci kaptan Mert Günok'un da ünvanına son verildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,ve yönetim kurulumuzun kararıyla, Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.