Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor, Adana Demirspor’u farklı geçti!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı, konuk ekip 6-0 kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri, Wissam Ben Yedder (3), Burak Çoban, Gael Kakuta ve Alparslan Demir kaydetti.
Ev sahibi -17 puanda kalırken, Sakaryaspor ise puanını 14 yaptı.
Stat: Yeni Adana
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 69 Ahmet Bolat), Mert Menemencioğlu (Dk. 78 Kayra Saygan), Kadir Karayiğit (Dk. 78 Enes Demirtaş), Gökdeniz Tunç (Dk. 78. Kürşat Türkeş Küçük), Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol (Dk. 69 Doğuhan Dübüş), Ali Fidan, Osman Kaynak
Sakaryaspor: Szumski, Sadık Çiftpınar (Dk. 68 Batuhan Çakır), Mete Kaan Demir (Dk. 77 Alparslan Demir), Kakuta, Ben Yedder, Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, Salih Dursun, Vukovic (Dk. 83 Burak Altıparmak), Burak Çoban (Dk. 68 Kobiljar), Eren Erdoğan (Dk. 77 Abdurrahman Bayram)
Goller: Dk. 29 (Penaltıdan), 37 ve 60 Ben Yedder, Dk. 57 Burak Çoban, Dk. 88 Kakuta, Dk. 90 Alparslan Demir (Sakaryaspor)