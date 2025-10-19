Alanyaspor, Göztepe’nin serisini bitirdi!

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Ev sahibi ekip Ümit Akdağ'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir ekibinin yenilmezlik serisi sona erdi.

8'inci dakikada Göztepe'nin sol taraftan gelişen atağında Cherni'nin ortaladığı topa ön direkte vuran Rhaldney'in şutu az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

12'nci dakikada Corendon Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında İbrahim Kaya'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Maestro'nun yerden sert şutunu kaleci Lis güçlükle dışarı çeldi.

30'uncu dakikada Göztepe'nin sağ taraftan Efkan Bekiroğlu ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran dışarı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51'inci dakikada Göztepe'nin sol taraftan gelişen atağında çaprazda topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bekiroğlu'nun gelişine şutunda top üstten dışarı çıktı.

68'inci dakikada Corendon Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Hwang topu savunma arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Topu süratle ceza sahası içerisine süren Ogundu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

83'üncü dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan Hagi'nin pasıyla topla buluşan Mokouta'nın ceza sahası sağ çaprazdan içeri çevirdiği topu Göztepe savunmasından Taha Altıkardeş kesmek isterken meşin yuvarlak Ümit Akdağ'ın önünde kaldı. Akdağ'ın vurunda Taha'ya da çarpan top yön değiştirerek fileleri havalandırdı: 1-0.

Mücadele ev sahibi ekip Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut, Burak Olcar

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 90 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 57 Hwang), Hagi, Ogundu (Dk. 89 Meschack)

GÖZTEPE: Lis - Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Rhaldney, Cherni (Dk. 90 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Olaitan), Janderson (Dk. 81 Bouajila), Juan (Dk. Taha Altıkardeş)

GOL: Dk. 83 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Furkan Bayır, Bokele, Janderson, Miroshi, Bouajila (Göztepe), Hagi, Ertuğrul Taşkıran, Aliti (Corendon Alanyaspor)