Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK maçında kazanan yok

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



29. dakikada Ajeti'nin savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Fredy'nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1



39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Seferi'nin çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



45+1. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



70. dakikada sağ tarafta topla buluşan Amilton ortasını yaptı. Ceza sahası sol çaprazında pası alan Berat Luş'un uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Ethem Potuk, Kadir Akıllı

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz (Dk. 58 Yunus Emre Gedik), Anıl Yaşar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Jack (Dk. 68 Tugay Kacar), Mikail Okyar, Amilton, Recep Niyaz (Dk. 85 Alper Karaman), Faye (Dk. 68 Berat Luş), Kayode (Dk. 85 Catakovic)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Brazao (Dk. 77 Dimitrov), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 77 Yusuf Sertkaya), Seferi, Celal Dumanlı (Dk. 67 Ali Habeşoğlu-Dk. 90+4 Ege Bilsel)

Goller: Dk. 29 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Kayode (Esenler Erokspor)

Sarı kart: Dk. 35 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)