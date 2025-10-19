Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya’dan Beşiktaş galibiyetine dev prim jesti: 30 milyon TL!

BAŞKAN KAYA'DAN DEV PRİM: İKİ KATINA ÇIKARDI

Maç öncesinde Beşiktaş karşısında alınacak galibiyet için 500 bin TL prim belirleyen Mehmet Kaya, soyunma odasına girerek bu miktarı 1 milyon TL'ye çıkardığını açıkladı. Alınan bu kararla birlikte Gençlerbirliği'nde toplamda 30 milyon TL prim dağıtılacak.

"BU GALİBİYET İNANCIN VE EMEĞİN ZAFERİDİR"

Karşılaşmanın ardından soyunma odasında büyük bir coşku yaşanırken, yönetimin de tüm desteğiyle başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Kaya, futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Kaya, kulübün resmi hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zor bir deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve hocamızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterilen mücadele ve karakter, camiamızın büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Taraftarlarımızın desteğiyle bu galibiyet sadece üç puan değil; inancın ve emeğin zaferidir. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımızla el ele vererek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Hep birlikte, Gençlerbirliği'miz için!"

Maddi darboğazdan geçtiği bilinen kırmızı-siyahlı kulüpte, bu karar futbolcular ve teknik ekip arasında büyük moral yarattı. Tarihi galibiyet sonrası takımın ligdeki motivasyonu da önemli ölçüde arttı.