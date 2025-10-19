Kocaeli’den Konya’da tarihi galibiyet

Nefes nefese geçen Konyaspor-Kocaelispor düellosunda gülen, 3-2'lik skorla konuk takım oldu. Her anı heyecana sahne olan karşılaşmada Kocaeli, Tayfur Bingöl'ün 44. dakikadaki golüyle soyunma odasına önde gitti. Ancak Konya, ikinci devrenin başında eşitliği yakaladı. 51'de penaltıyı kullanan Pedrinho topu ağlara yolladı. Bu beraberlik uzun sürmedi ve Körfez temsilcisinde Keita füzesiyle gözlerin pasını silip takımını öne geçirdi: 1-2. 71'de bir kez daha sahne alan Tayfur, farkı 2'ye çıkardı.
77'de Umut Nayir, Konya'yı umutlandırsa da yeterli olmadı: 2-3. Ligde ilk galibiyetini geçen hafta alan Selçuk İnan yönetimindeki Kocaeli, hem rakibini deplasmanda 47 yıl sonra devirdi hem de bu sezon ligde üst üste ikinci kez kazandı.