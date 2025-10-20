Eyüpspor’da Orhan Ak 3 puanla başladı! 5 hafta sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Eyüpspor ile Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Eyüpspor 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam, 90+4. dakikada ise Umut Bozok kaydetti. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor ligdeki 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e çıkardı. Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı. Eyüpspor ayrıca, yeni teknik direktörü Orhan Ak ile ilk maçında kazandı.