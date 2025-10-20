Serie A’da Milan, Ligue 1’de Marsilya yeni lider

PSG BU HAFTA DA PUAN KAYBETTİ

Ligue 1'de Lille'in ardından Strasbourg ile de berabere kalan PSG, liderliği Marsilya'ya kaptırdı. 3-3 biten karşılaşmada PSG'nin gollerini Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ve Senny Mayulu atarken, konuk takımın golleri Joaquin Panichelli (2) ve Diego Moreira'dan geldi.

Marsilya, Mason Greenwood'un 4 gol attığı mücadelede La Havre'yi 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise deplasmanda Nantes'ı 2-0 yendi.

Ligin 8. haftasında Marsilya 18 puanla liderliğe yükselirken, 17 puanlı PSG ile 16 puana sahip Strasbourg ve Lens, zirve takibini sürdürdü.