Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde gol olup yağdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başladı.

Barcelona sahasında konuk ettiği Yunan temsilcisi Olympiakos'u 6-1 ile geçerek 3 puanı cebine koydu.

Katalan devinde Fermin Lopez hat-trick ile yıldızlaştı. Barcelona'nın diğer golleri ise Rashford (2) ve Lamine Yamal'ın penaltı golünden geldi.

Konuk ekip Olympiakos'un tek golünü ise 53. dakikada penaltıdan El-Kaabi kaydetti. Yunan temsilcisinde 57. dakikada ise Hezze kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.