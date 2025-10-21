Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde gol olup yağdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başladı.
Barcelona sahasında konuk ettiği Yunan temsilcisi Olympiakos'u 6-1 ile geçerek 3 puanı cebine koydu.
Katalan devinde Fermin Lopez hat-trick ile yıldızlaştı. Barcelona'nın diğer golleri ise Rashford (2) ve Lamine Yamal'ın penaltı golünden geldi.
Konuk ekip Olympiakos'un tek golünü ise 53. dakikada penaltıdan El-Kaabi kaydetti. Yunan temsilcisinde 57. dakikada ise Hezze kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
KAIRAT İLE PAFOS YENİŞEMEDİ
Devler Ligi'nde gecenin 19.45 seansındaki diğer maçta ise Kairat Almaty ile Pafos karşılaştı.
Mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle berabere sonlandı.