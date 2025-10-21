Galatasaray’da Okan Buruk, Wilfried Singo’nun dönüşünü açıkladı!

Galatasaray'da yarın oynanacak olan Bodo/Glimt maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamamıştık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar iddialı ve ne kadar istekli olduğumuzu net bir şekilde gösterdik. Burada taraftarımızla birlikte oynadığımız oyun, konsantrasyonumuz, isteğimiz, maça odaklanmamız çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bunu sahaya yansıtmak ve tekrar bir galibiyet alıp 6 puana gelmek bizim için çok değerli olacak." diye konuştu.

"RAKİBİ ÖNEMSİYORUZ"

Buruk, "Norveç takımlarının deplasmanda gerçek çimde oynadıklarında sıkıntı yaşadıklarını görmedim. Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak." açıklamasında bulundu.

SINGO AÇIKLAMASI

Buruk, "Singo'nun en az iki haftası daha var. Erken oynatıp risk almak istemiyoruz. Gidişata göre bakacağız." dedi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: "RAKİPLER 'BÖYLE BİR ATMOSFER OLAMAZ' DİYOR"

Okan Buruk'un ardından konuşan Abdülkerim Bardakcı, "Galatasaray kaptanlarından biri olmak çok büyük bir sorumluluk. Her yerde bunu taşıyacağım. İki gün önce hocamızın doğum günüydü. Hocamıza galibiyet sözümüz var, inşallah en güzel hediyeyi öyle vereceğiz." diye konuştu.

Tecrübeli savunmacı, "Herkes bizim stattan cehennem olarak bahsediyor. Rakiplerle konuşuyoruz, 'Böyle bir atmosfer olamaz' diyorlar. Bizim stada gelen herkes çok etkileniyor. İlkay ve Sane saha içinde bizi inanılmaz rahatlatıyor. İlkay abinin futbol aklı, Sane'nin yeteneği ve aklı bize çok faydalı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.