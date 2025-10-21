Göztepe’de namağlup unvanı sona erdi! İzmir ekibinde gol sıkıntısı...

Süper Lig ekibi Göztepe'de Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, sezon başından bu yana oynadıkları baskılı oyunu Alanyaspor karşısında da sürdürdü.

Gol yollarında bir türlü sonuç bulmakta güçlük çeken İzmir ekibi rakibi karşısında 1-0 geriye düşünce reaksiyon vermekte de zorlandı ve İzmir'e puan alamadan döndü. Tecrübeli çalıştırıcı da birçok maç sonu basın toplantısında bu konuya değinerek üretmekte zorlandıklarını ve bu durumu geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

MAÇ BAŞINA 11 ŞUTTA 1 GOL

Baskılı ve hücuma yönelik oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, skor bulma konusunda sıkıntılar yaşıyor. İzmir ekibi, 9. haftaya kadar oynadığı zorlu maçlarda 124 şut üretirken yalnızca 11 kere ağları havalandırmayı başardı. Göztepe, şut atma konusunda sorun yaşamazken bunları gole çevirmede oldukça zorlanıyor.

GÖZLER ROMULO'YU ARIYOR

Göztepe'de, geçen sezona göre oyun kalitesi olarak düşüş görülmese de işin skor kısmında yüzler bir türlü gülmedi. Geçtiğimiz sezonun ilk 9 haftasında 16 gol bulan sarı-kırmızılı ekip bu sezon oyun performansından bir şey kaybetmemiş olsa da geldiğimiz 9 haftada sadece 11 kez ağları havalandırdı. Geçen sene Göztepe'de, takımın skor yükünü çeken Romulo'yu, ligde sergilediği 13 gol 9 asistlik performansından sonra 20 milyon Euro'ya Leipzig'e sattıktan sonra o boşluğu doldurmakta zorlandı. Romulo'nun gidişinin ardından takıma katılan Janderson, beklenen seviyeye henüz gelmedi. Romulo, geçen sene ligin ilk 9 haftasında 4 kez rakip ağları havalandırırken, Janderson ise 9 karşılaşmada yalnızca 1 gol bulabildi.

9 HAFTADA TEK MAĞLUBİYET

İzmir temsilcisi, Alanyaspor maçına namağlup unvanıyla çıksa da, bu maçta aldığı 1-0'lık sonuçla ligdeki ilk yenilgisini aldı. Lige hızlı başlayan Göztepe, ilk haftaya Çaykur Rizespor galibiyetiyle başladı. 2. haftada ise konuk ettiği ve maçı 10 kişi tamamladığı Fenerbahçe karşısında 1 puanı almayı başardı. Deplasmanda Fatih Karagümrük'ü de deviren sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı Konyaspor ve Kayseri maçlarından beraberlikle ayrıldı. 6. haftada İzmir'de Beşiktaş'ı da mağlup eden Göztepe, Eyüpspor'la berabere kalırken, Başakşehir maçından ise 1-0 galip ayrılmıştı.