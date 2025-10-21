Kjetil Knutsen: Yarın önemli bir sınav vereceğiz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt, yarın (22 Ekim çarşamba) saat 19.45'te deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.

Karşılaşma öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen açıklamalarda bulundu. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarının farkında olduklarına değinen Kjetil Knutsen, "Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Onların hem oyuncuları hem de antrenörleri çok iyi. Güçlü bir ekipler gerçekten. Sahada güzel bir performans görmek istiyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Rakibe ya da başka faktörlere odaklanmaktan ziyade kendimize odaklanıyoruz. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızın da farkındayız" ifadelerinde bulundu.

'RAKİBİMİZİN KALİTESİNİ BİLİYORUZ'

Zor bir maç olacağına değinen Knutsen, "Hayır endişelendirmiyor. Hiç endişelendirmiyor diyebilirim. Güzel ve iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Liverpool maçını izledim. Liverpool maçında iyi olan taraf Galatasaray'dı ve kazandılar. Özellikle de ilk yarıda. Rakibimizin kalitesini biliyoruz. Bireysel kaliteli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Ama biz bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Onlar için rekabetçi bir takımız. Zorlu bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" yorumlarında bulundu.