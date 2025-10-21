Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leverkusen Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:45

Leverkusen Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında birbirinden heyecanlı pek çok maç oynanacak. Bu akşamın dikkat çeken mücadelelerinden biri ise Leverkusen ile Paris Saint-Germain arasında. Kupanın son sahibi PSG, grup aşamasına iyi bir başlangıçla 2 de 2 yaparak başladı. Diğer tarafta Leverkusen ise, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Peki, Leverkusen Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;

Leverkusen Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon PSG, Leverkusen'e konuk olacak. Luis Enrique yönetimindeki PSG bu maçı da kazanıp grup aşamasında 3 de 3 yapmak istiyor. Diğer tarafta Leverkusen ise ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Leverkusen Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEVERKUSEN PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BayArena Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak. İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

PARIS SAINT-GERMAIN 2 DE 2 YAPTI

PSG grup aşamasında, Atalanta'yı 4-0, Barcelona'yı ise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Diğer tarafta Leverkusen ise, oynadığı 2 grup maçından da beraberlikle ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Leverkusen Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz