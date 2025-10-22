İrfan Can Kahveci’ye Fransa’dan talip çıktı!

Yönetim ve teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye talip çıktı. Takvim'in haberine göre; Fransız kulübü Rennes'in, oyuncuyla yakından ilgilendiği söylendi.

OYNAMAK İSTİYOR

Mourinho döneminden beri oyun ritmini bulamayan İrfan Can Kahveci, kadro dışı kararı alınmasıyla beraber kendine takım bakmaya başladı. 2028 Dünya Kupası için hazır olmak isteyen milli yıldız oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 183 maçta 32 gol atan 31 de asist yapan Kahveci; Türkiye Milli Takımı'nda da çıktığı 43 müsabakada 6 kere ağları havalandırdı.