Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde zafer peşinde! İşte Bodo/Glimt karşısındaki ilk 11’i

UEFA Şampiyonlar Ligi'de 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak.
RAMS Park'taki müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybetti.Aslan ikinci maçında ise evinde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ile geçerek tarihi bir zafere ulaştı.
Son Norveç şampiyonu Bodo/Glimt ise ilk iki haftada Çekya temsilcisi Slavia Prag ve Premier Lig ekibi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 21. sırada yer aldı. Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor.
OKAN BURUK'UN 11 TERCİHİ:
Galatasaray XI: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen
Bodo/Glimt XI: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.
SAHASINDA SON 29 MAÇTA KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 29 resmi maçta yenilmedi. RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 29 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.
ÜST ÜSTE 2. KEZ GALİBİYET İSTİYOR
Galatasaray, uzun zaman sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig/grup etabında üst üste 2 kez galibiyet elde etmek için Bodo/Glimt'in karşısına çıkacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde üst üste 3 galibiyet almıştı.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu dönemden sonra Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 2 galibiyet yaşayamadı.
BODO/GLIMT'İN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI
Norveç temsilcisi, bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Daha önce organizasyonun eleme turlarında yer alan ancak grup veya lig aşamasına katılamayan Norveç temsilcisi, tarihindeki üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı kazanması halinde Bodo/Glimt'e tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yenilgisini yaşatacak.
SON DOKUZ AVRUPA MAÇINDA 5 YENİLGİ YAŞADI
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen, Bodo/Glimt, son 9 Avrupa maçında 5 mağlubiyet gördü.
Norveç temsilcisi, 2024-2025 sezonundaki Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 2-1 yenildikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 5 mağlubiyet ve 2'şer galibiyet ile beraberlik yaşadı.