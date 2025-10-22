Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde zafer peşinde! İşte Bodo/Glimt karşısındaki ilk 11’i

UEFA Şampiyonlar Ligi'de 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak.

RAMS Park'taki müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybetti.Aslan ikinci maçında ise evinde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ile geçerek tarihi bir zafere ulaştı.

Son Norveç şampiyonu Bodo/Glimt ise ilk iki haftada Çekya temsilcisi Slavia Prag ve Premier Lig ekibi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 21. sırada yer aldı. Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor.