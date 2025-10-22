Konu fazla abartıldı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımla birlikte Konya'ya giderken soruları yanıtladı. Yeni bir takım olduklarını vurgulayan Adalı, "Taşlar zaman içerisinde yerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Çok iyi bir hocamız var hepsinden önemlisi, gece-gündüz çalışıyor. Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konya deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur" dedi. Mert Günok ve Necip Uysal'ın kaptanlığının alınıp, Orkun Kökçü ve Ndidi'ye verilmesiyle ilgili yapılan yorumlar hakkında da şöyle konuştu:

GALATASARAY MAÇINDAN SONRA ÇOK ENDİŞELENDİM

"Bu konu biraz fazla abartıldı. Solskjaer'in zamanında gündeme geldi, hoca değişikliğiyle bu haftaya kaldı. Necip de Mert de takımın kaptanıdır, abisidir. Bant takmayla bir şey değişmez. İkisi de senelerdir bu takıma büyük hizmetler verdi, veriyor. Bunun tek bir sebebi var; saha içindeki bazı olaylara daha resmi, daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması. İşin açığı, Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra inanın ben de çok endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık. Önemli olan takımın hakemle, rakip takımla diyaloğu daha iyi sağlaması, başka sebep yok."

3 SENELİK İMZA ATMIŞTI

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'un son dönemde düşen performansı eleştiri konusu oldu. Siyah-beyazlı taraftarların tepki gösterdiği Günok, Ocak 2025'te Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 senelik yeni sözleşme imzalamıştı. İmza töreninde, kulüp başkanı Serdal Adalı da yer almış ve Mert, "Futbolu Beşiktaş'ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız" demişti. 4 yıldır siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan 36 yaşındaki file bekçisi, 130 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli eldiven, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro alıyor.

MERT'İN KARİYERİ

Deneyimli kaleci, kariyerine Kocaelispor altyapısında başlarken oradan F.Bahçe'ye transfer oldu. 2009'da sarı-lacivertlilerin as takımında oynamaya başladı ve 2015- 16'da Bursaspor'a ardından 2017- 18'de Başakşehir'e gitti. 2021-22'de ise 1.3 milyon Euro'ya Beşiktaş'a geldi. Mert Günok en çok siyahbeyazlılarda forma giydi.