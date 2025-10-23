Avrupa’nın gözü Batagov&Oulai’de

LİGDE topladığı 20 puanla lider G.Saray'ı takip eden Trabzonspor'un iki genç yıldızı Avrupa'nın radarına girdi. Sezon başında 5.5 milyon Euro bonservisle alınan 19 yaşındaki Christ Oulai'nin; İspanya, İngiltere ve İtalya'daki kulüplerin yakın takibinde olduğu ve scout ekiplerinin göz hapsinde tutulduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a gelen Arseniy Batagov da hem ilk sezonunda hem de bu seneki oyunuyla dikkat çekiyor. Geçen dönem 12 milyon Euro'luk teklife rağmen satılmayan Ukraynalı stoper için devre arasında daha yüksek bonservis bekleniyor.

NWAKAEME'YE ÖZEL İLGİ

Trabzonspor'da sezonun ilk maçında sakatlanan ve devreyi kapatan Anthony Nwakaeme'nin lisansı aktif edilmemişti. Ülkesine giden Nijeryalı sol kanat, bu sürecin ardından geçtiğimiz hafta Trabzon'a döndü. Tedavi olan Nwakaeme, Çaykur Rizespor maçının soyunma odasında arkadaşlarının yanında yer aldı. 36 yaşındaki oyuncunun devre arasındaki sürece kadar hazır hale gelmesi için özel bir program uygulanacak.