Bayern Münih yeni ’Musiala’sını buldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Bayern Münih, sezon başından beri sakatlıklara çare bulamasa da skor bulma ve galibiyet alma konusunda pek sorun yaşamıyor.

Bavyera ekibi, dün sahasında Club Brugge'ü 4-0'lık skorla geçti. Alman temsilcisi; Gnabry, Ubrig, Alphonso Davies ve Jamal Musiala gibi yıldızların yokluğunda yoluna dolu dizgin devam etti.

ÇARE GENÇLERDE

Yıldız oyuncuların yokluğunda yerini genç oyuncularla doldurmayı düşünen Bayern Münih, bunun meyvesini Club Brugge maçında aldı.

Musiala'nın yokluğunda forma süresi almaya başlayan 2008 doğumlu genç yetenek Lennart Karl, dün gece Club Brugge'a karşı ağları havalandırmayı başararak; 17 yıl 242 günle Bayern Münih formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu ve bu istatistikte Jamal Musiala'yı geride bıraktı.