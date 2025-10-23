Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CFR Cluj’da Mehmet Topal sesleri!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 10:47

Romanya’nın Petrolul Ploiest takımını çalıştırarak ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mehmet Topal, yine bir Romanya kulübü olan CFR Cluj’un dikkatini çekti.

DHA
Romanya basınında yer alan haberlere göre CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine Mehmet Topal'ı aldı.

Andrea Mandorlini'nin görevine son veren CFR Cluj, Dan Petrescu ile anlaşamadı. Bunun üzerine Mehmet Topal'a teklif iletildi ve Türk teknik adamın şartları soruldu.

Romanya liginde daha önce Petrolul Ploiesti 'yi çalıştırarak başarılı bir performans sergileyen Mehmet Topal ile yapılan görüşmenin sonucu bekleniyor.

Daha önce 2 kere Petrolul Ploiesti'nin başına geçen Mehmet Topal, ilk dönemini 2024/2025 sezonunda 23 maça çıkarak tamamladı ve bu dönemde 1.52 puan ortalaması yakaladı.

Rumen kulübü Petrolul Ploiesti'nin tekrar göreve getirdiği Topal, takımının başında 8 maça çıkarken; 1.38 puan ortalamasıyla buradaki görevini bıraktı.

