Galatasaray’ın Filistin koreografisinden rahatsız oldular! İsrail medyasından skandal paylaşım...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray'ın, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk ettiği müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin'e destek mesajları verdi.
Seremoni öncesinde kale arkasında bulunan kuzey tribününde yapılan koreografide 'Filistin bayrağı' yer aldı.
İsrail basını, Galatasaray taraftarının Bodo/Glimt maçında yaptığı Filistin'e destek koreografisinden rahatsız oldu.
Israel Hayom'un sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Filistin'e destek gösterisi hedef alındı. Paylaşımda küstahça, "Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde antisemitik gösteri. 'SOYKIRIMI DURDURUN' yazılı büyük pankart açtılar. UEFA ceza verecek mi?" ifadeleri kullanıldı.