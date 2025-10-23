Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın Filistin koreografisinden rahatsız oldular! İsrail medyasından skandal paylaşım...
Giriş Tarihi: 23.10.2025 14:16 Son Güncelleme: 23.10.2025 15:11

Galatasaray'ın Filistin koreografisinden rahatsız oldular! İsrail medyasından skandal paylaşım...

Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde RAMS Park'ta Filistin için koreografi yapıldı. Taraftarlar, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek, "Soykırımı durdurun" mesajını verirken, İsrail basını yapılan koreografiden rahatsız oldu.

Galatasaray’ın Filistin koreografisinden rahatsız oldular! İsrail medyasından skandal paylaşım...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray'ın, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk ettiği müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin'e destek mesajları verdi.

Seremoni öncesinde kale arkasında bulunan kuzey tribününde yapılan koreografide 'Filistin bayrağı' yer aldı.

Tribünde ayrıca İngilizce olarak 'Stop The Genocide' (Soykırımı durdurun) ve 'Free Palestine' (Filistin'e özgürlük) pankartları açıldı. Koreografi müsabakanın başlangıcına kadar devam etti.

İsrail basını, Galatasaray taraftarının Bodo/Glimt maçında yaptığı Filistin'e destek koreografisinden rahatsız oldu.

Israel Hayom'un sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Filistin'e destek gösterisi hedef alındı. Paylaşımda küstahça, "Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde antisemitik gösteri. 'SOYKIRIMI DURDURUN' yazılı büyük pankart açtılar. UEFA ceza verecek mi?" ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın Filistin koreografisinden rahatsız oldular! İsrail medyasından skandal paylaşım...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz