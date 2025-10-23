Gençlerbirliği’nde Beşiktaş galibiyetinin dev primi ödendi! Başkan Kaya sözünü tuttu…

Gençlerbirliği'nde, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş karşısında alınan tarihi galibiyetin primi olan yaklaşık 30 milyon TL, Perşembe (bugün) itibarıyla teknik ekip ve futbolculara eksiksiz olarak ödendi. Dev primin 4 milyon TL'lik kısmının kulüp tarafından, yaklaşık 26 milyon TL'lik kısmının ise bizzat Başkan Kaya tarafından karşılandığı öğrenildi. Türk spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran prim gelişmesinde, Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Mehmet Kaya'nın oyunculara verdiği sözü tuttuğu belirtildi.

PRİM MİKTARI İKİ KATINA ÇIKARILMIŞTI

Başkan Mehmet Kaya, Beşiktaş maçı için başlangıçta belirlenen 500 bin TL'lik galibiyet primini, alınan galibiyetin ardından 1 milyon TL'ye çıkarmıştı. Toplamda 30 milyon TL'ye yaklaşan bu dev primin 4 milyon TL'lik kısmının kulüp tarafından, yaklaşık 26 milyon TL'lik kısmının ise bizzat Başkan Kaya tarafından karşılandığı öğrenildi. Kaya'nın ödemeleri Perşembe günü yapacağına dair teknik ekip ve futbolculara söz verdiği ve bu sözü yerine getirdiği ifade edildi.