Giriş Tarihi: 24.10.2025 02:04

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı. Ligin üçüncü haftası 10 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.

Milli file bekçisi Berke Özer'in forma giydiği Lille, evinde PAOK'a 4-3 yenildi. Berke, karşılaşmanın 71. dakikasında kullanılan penaltıda kalesini gole kapattı.

Bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik'in 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Roma, sahasında Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Celta Vigo (İspanya) - Nice (Fransa): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1

Celtic (İskoçya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Freiburg (Almanya) - Utrecht (Hollanda): 2-0

Lille (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 3-4

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Midtjylland (Danimarka): 0-3

Malmö (İsveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1

Nottingham Forest (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0

Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Young Boys (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-2

