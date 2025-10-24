Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!

1.Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor'un golü 6. dakikada Kilama'dan gelirken, Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Kamil Fidan attı. Konuk ekipte Engin Aksoy, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Hatayspor, ligdeki puanını 4'e, Sivasspor ise 14'e yükseltti. Ligde gelecek hafta Sivasspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Hatayspor ise Erzurumspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6'ncı dakikada gelişen Hatayspor öne geçti. Rui Pedro'nun ortasında ceza sahası içinde Abdulkadir'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Boşta kalan topa kale alanı içerisinde uçarak kafayı vuran Kilama meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Hatayspor üstünlüğü ile tamamlandı.

80'inci dakikada Hatayspor'da oyuna ikinci yarı giren Engincan'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

83'ündü dakikada Sivasspor'un kazandığı penaltıda topun başına Avramovski geçti. Avramovski'nin kullandığı penaltıda top kaleci Bekaj'da kaldı.

90'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Kamil Fidan'ın ceza sahası yayının gerisinden sert şutunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

STAT: 4 Eylül

SİVASSOR: Ali Şaşal Vural - Murat, Appindangoye, Okan, Feyzi, Yusuf Cihat, Charisis (Dk.65 Emre) (Dk.86 Kamil), Campos (Dk.65 Aly Male), Avramovski, Ethemi (Dk.65 Kimpioka), Bekir Turaç Böke (Dk.46 Badji)

HATAYSPOR: Bekaj - Kilama, Hodzic, Kerim, Oğuzhan, Abdulkadir, Görkem (Dk. 63 Engincan), Kamil, Pedro, Okoronkwo, Strandberg (Dk.86 Yiğit)

GOLLER: Dk. 90 Kamil (Sivasspor), Dk.6 Kilama (Hatayspor)

KIRMIZI KART: Dk.80 Engincan (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Feyzi, Yusuf (Sivasspor) - Okoronkwo, Oğuzhan, Kilama, Bekaj, Pedro (Hatayspor)