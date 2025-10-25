Trabzonspor’un 59’uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı

'ŞU ANDA TEK EKSİĞİMİZ TARAFTARLARIMIZ'

Taraftarların takımlarına sahip çıkmasını ve yalnız bırakmamasını isteyen Doğan, "Şu anda burada eksik olan tek tarafımız işin doğrusunu söyleyeyim taraftarımız. Bu bir sitem değil. Ama bu işin gerçeğinde taraftarsız bu iş olmaz. Taraftar bu işin heyecanı. Bizim de muhakkak ki eksiklerimiz vardır, takımımızın da eksikleri olabilir. Ama burada herkesin niyeti gerçekten iyi. Yani bunun üzerine basarak söylemek istiyorum. Herkes sabah akşam bu takımın başarısı için hem yönetim kurulu hem teknik ekip inanın inanılmaz bir mesai veriyor. Dolayısıyla benim taraftarlarımızdan, camiamdan ricam lütfen takımlarına sahip çıksınlar, yalnız bırakmasınlar. Bu çok önemli. Eğer biz taraftarın gücümüzü arkamızda alırsak gerçekten her şeyin çok daha farklı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZDEN 8-10 KAT FAZLA BÜTÇEYE SAHİP TAKIMLARLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Mali konular hakkında da bilgi veren Başkan Ertuğrul Doğan, 31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle 4 milyar 255 milyon 973 bin 334 TL olarak açıklanan kulüp borcuna Uğurcan Çakır'ın satışından elde edilen gelirin dahil olmadığını belirterek, "Şu anda borcumuz Uğurcan'ın satışıyla beraber 2 milyar 850 milyon civarında. Tabi bunun her ay üzerine gelen bir faiz var. Belki aralık ayında 200-300 milyon daha fazla olacak ama gelirler de geliyor. Şöyle özetleyeyim, bunu daha önce pek çok yerde konuştum. Bu borcun içerisinde ileriye dönük tüm bonservis ödemeleri de vardır. Bu borcun içerisinde şu anda alınmış olan yani bu transfer döneminde alınmış olan tüm oyuncuların gelecek olan taksitlerinin de bedeli vardır. Borcumuz bu şekilde 2 milyar 850 milyon TL'dir. Üzerine basarak açık ve net söylüyorum, biz belli noktada çok iyi hamleler yaparak bu borcumuzu burada tutmak, kulübümüzün açısından çok önemli ve büyük bir gelişme oldu. Takımların bütçeleri şu andaki Trabzonspor bütçesinin yaklaşık sekiz katı kimi takımlarda on katı bütçelerle mücadele ediyoruz. Son şampiyon olduğumuz yıl bizim bütçemiz otuz beş civarlarındayken ikinci olan takımın bütçesi de kırk civarındaydı. Şu anda açılan farkın anlaşılması için tek tek anlatıyorum bunları. Yani nerede olduğumuzun gerçekten çok iyi anlaşılması lazım. Nelerle uğraştığımızın, Trabzonspor camiasının ve yönetim kurulunun nelerle uğraştığının anlaşılması lazım. Ha bu yarışmayacağız anlamına gelmiyor. Trabzonspor her zaman dediğimiz gibi paraya karşı emeğin savaşını vermiştir. Bu bizim hayatımızın gerçeği. Ama bunları yaparken dediğimiz gibi çok önemli bir şeyi yıllar içerisinde atladık. Burada herkes iyi niyetli geliyor. Herkes Trabzonspor için çok şeyler yapmaya çalışıyor. Buna ben şahsım olarak kefilim. Ama dediğimiz gibi özellikle Trabzonspor'un mali durumunu düzeltecek yatırımlar 20-25 yıllık süreçte yapılmamış. Bu da bu da Trabzonspor'umuzun gerçeği" ifadelerini kullandı.

'3-4 AY İÇERİSİNDE TRABZONSPOR'UN ARTIK BİR BORÇ KONUSUNU KALMAYACAK'

Yeni transfer politikası ve yeni stratejiler konusunda da bilgi veren Başkan Doğan şunları söyledi: "Trabzonspor üretip satmak zorunda. Bunun başka bir alternatifi şu an itibariyle yok. Çünkü rakiplerimizin sponsorluk gelirleri çok yüksek. Bazı örnekler verirsek statlarında yüz milyon Euroya yakın gelir elde ediyorlar. Bizim stadımızı henüz biz kendimiz alabildik. Sağ olsun başkanımız emeği var. Ama biz stadımızda yaklaşık olarak 5 milyon Euro civarında yıllık zarar ediyoruz. Kombine gelirleri bizim yaklaşık olarak otuz katımız civarında. Forma satışları da yaklaşık olarak bizim 12-13 katımız civarında. Tüm bu bilançolunun içerisinde yarışmak için, bu takımı ayakta tutmak için bunları yaparken de borçları bitirmek için bazı stratejiler geliştirmek zorundayız. Bugüne kadar işin doğrusunu da şöyle söyleyeyim ekonomik anlamda çok net şekilde başarılı olduk. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bir aksilik yaşamazsak da Trabzonspor'un artık bir borç konusunun kalmayacağını hep beraber burada yaşayacağız"

'TAKIMIMIZA VE OYUNCULARIMIZA HEP BERABER SAHİP ÇIKALIM'

Camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Başkan Doğan, taraftarlardan genç ve mücadeleci takıma sahip çıkmalarını istedi. Doğan, "Sizlerden ricam lütfen başında eski bir efsanemizin Fatih Tekke'nin olduğu ve gerçekten iyi niyetli, gençlerden kurulu bu Trabzonspor takımımıza hep beraber sahip çıkalım. Bu sadece benim, benim yönetim kurulumun yapabileceği bir iş değil. Burada her beraber olmak zorundayız. Burada hep beraber olmaktan başka hiçbir çare yoktur. Çünkü biz gerçekten bizden çok daha bütçelerle oynayan, çok daha yüksek gelirleri olan, çok daha yüksek hem siyasi hem basın yönünde avantajları olan kulüplerle mücadele ediyoruz. Bizden 7-8 kat yüksek takım bütçeleri olan takımlarla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi benim takımım, hocam gayet iyi niyetli ve düzgün bir şekilde yapıyor. Sizlerden ricam lütfen takımımıza ve oyuncularımıza hep beraber sahip çıkalım" dedi.