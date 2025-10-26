tecrübeli kalecisi Mert Günok, kaptanlık görevinden alınması ve yedek kalmasıyla ilgili çıkan spekülasyonlar üzerine açıklama yaptı. 36 yaşındaki file bekçisi şu ifadeleri kullandı: "Bu sezona iyi başlayamadık.Bu süreçte kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Kariyerimin hiçbir zamanında alınan teknik ve yönetimsel kararlara ilişkin yorum yapmadım. Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim."